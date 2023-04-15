Мюзикл «Призрак оперы» закрывают после 35 лет показов на Бродвее
Мюзикл "Призрак оперы" британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера будет закрыт после 35 лет показов на Бродвее, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Последняя постановка мюзикла состоится в воскресенье, 16 апреля 2023 года. Эксперты уже предполагают рост цен на финальный спектакль. Мюзикл "Призрак оперы" основан на одноименном романе 1910 года французского писателя Гастона Леру, и шел на бродвейской сцене 35 лет, что является абсолютным рекордом.
Музыка была написана Эндрю Ллойдом Уэббером, основная часть текстов - Чарльзом Хартом при участии Ричарда Стилгоу.
"Призрак оперы" рассказывает историю загадочного и изувеченного призрака, который блуждает по Парижской опере и влюбляется в юную Кристин Даэ. Роман также был экранизирован в 2004 году в формате одноименного полнометражного фильма.
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