Сериал «Спасатели Малибу» с Памелой Андерсон получит перезапуск

Сериал "Спасатели Малибу", транслировавшийся на телевидении с 1989 по 2001 год, получит перезапуск. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что продюсерская компания Fremantle разрабатывает перезагрузку пляжного драматического сериала и провела предварительные переговоры с рядом стриминговых сервисов. Оригинальный проект, созданный Майклом Берком, Дугласом Шварцем и Грегори Дж. Бонанном, рассказывает о группе спасателей, которые патрулируют пляжи округа Лос-Анджелес.

Шоу было одним из самых успешных на телевидении на рубеже веков. В оригинальном сериале главные роли исполнили Памела Андерсон и Дэвид Хассельхофф. Актерский состав, который будет задействован для перезагрузки "Спасателей Малибу", пока не раскрывается.