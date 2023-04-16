Энтони Хопкинс замечен в образе Зигмунда Фрейда на съемках фильма об ученом

Актеры Энтони Хопкинс и Мэттью Гуд были замечены на съемках предстоящего психологического триллера "Последний сеанс Фрейда". Снимки разместило издание Daily Star, передает Day.Az.

Знаменитости появились на съемках финальных сцен фильма, который расскажет о взаимоотношениях между основателем психоанализа Зигмундом Фрейдом (Хопкинс) и писателем Клайвом Льюисом (Гуд). Сценарий "Последнего сеанса Фрейда" основан на одноименной пьесе Марка Ст. Джермейна.

Действие картины происходит накануне Второй мировой войны, в последние годы жизни Зигмунда Фрейда. В центре сюжета - встреча Фрейда с писателем Клайвом Льюисом, которой не было в действительности. Герои будут спорить о существовании Бога. В фильме будут переплетаться как реальные, так и вымышленные события. Авторы фильма затронут тему взаимоотношений между психоаналитиком и его дочерью Анной, а также роман Льюиса с матерью его близкого друга.

Режиссером фильма выступил Мэтт Браун ("Человек, который познал бесконечность"). Премьера намечена на конец 2023 года.