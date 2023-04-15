Умер сыгравший в фильмах Кубрика и Шумахера британский актер

Британский актер Мюррей Мелвин, который снимался в фильмах Стэнли Кубрика и Джоэла Шумахера, умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

"Легендарный актер Мюррей Мелвин, работавший с Майклом Кейном и Стэнли Кубриком, умер в возрасте 90 лет", - сказано в сообщении.

Мелвин в 1962 году получил приз в категории "Лучшая мужская роль" на Каннском кинофестивале за роль в фильме "Вкус меда".

Он также снимался в фильмах "Призрак Оперы" (2004), "Алиса в стране чудес" (1999), "Барри Линдон" (1975), "Дьяволы" (1971), а также в других.