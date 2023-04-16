Сериал «Спасатели Малибу» перезапустят в США

В США перезапустят сериал "Спасатели Малибу". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Deadline.

Съемками ремейка займется студия студия Fremantle, ее представители провели предварительные приговоры с рядом стриминговых платформ. Кто выступит в роли режиссера проекта, пока неизвестно.

Сериал "Спасатели Малибу" выходил на экраны с 1989-го по 2001 год. Главные герои - спасателях в красных купальниках, патрулирующих пляжи округа Лос-Анджелес в Калифорнии. Сериал попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое телешоу всех времен, собравшее у экранов больше миллиарда зрителей из 158 стран мира.