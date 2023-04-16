«Теория большого взрыва» получит еще один спин-офф
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Соавтор сериала "Теория большого взрыва" и его спин-оффа "Детство Шелдона" Чак Лорри работает над еще одним проектом. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пока нет подробностей сюжета нового спин-оффа "Теории большого взрыва". Предполагается, что помимо нового актерского состава артисты прошлых проектов могут появиться в эпизодах в качестве гостей.

"Теория большого взрыва" транслировалась на CBS в течение 12 сезонов с 2007 по 2019 год. Премьера "Детства Шелдона" состоялась в 2017 году, и в настоящее время выходит шестой сезон, также известно о производстве седьмого сезона.