«Теория большого взрыва» получит еще один спин-офф

Соавтор сериала "Теория большого взрыва" и его спин-оффа "Детство Шелдона" Чак Лорри работает над еще одним проектом. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пока нет подробностей сюжета нового спин-оффа "Теории большого взрыва". Предполагается, что помимо нового актерского состава артисты прошлых проектов могут появиться в эпизодах в качестве гостей.

"Теория большого взрыва" транслировалась на CBS в течение 12 сезонов с 2007 по 2019 год. Премьера "Детства Шелдона" состоялась в 2017 году, и в настоящее время выходит шестой сезон, также известно о производстве седьмого сезона.