https://news.day.az/showbiz/1555999.html «Теория большого взрыва» получит еще один спин-офф
«Теория большого взрыва» получит еще один спин-офф
Соавтор сериала "Теория большого взрыва" и его спин-оффа "Детство Шелдона" Чак Лорри работает над еще одним проектом. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пока нет подробностей сюжета нового спин-оффа "Теории большого взрыва". Предполагается, что помимо нового актерского состава артисты прошлых проектов могут появиться в эпизодах в качестве гостей.
"Теория большого взрыва" транслировалась на CBS в течение 12 сезонов с 2007 по 2019 год. Премьера "Детства Шелдона" состоялась в 2017 году, и в настоящее время выходит шестой сезон, также известно о производстве седьмого сезона.
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