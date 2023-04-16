Морган Фриман назвал термин «афроамериканец» оскорбительным

Звезда "Побега из Шоушенка" Морган Фриман заявил, что ему неприятны в равной степени как понятие "месяц черной истории", так и термин "афроамериканец". Его слова передает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Месяц черной истории - это оскорбление. Вы собираетесь низвести мою историю до месяца? <...> Термин "афроамериканец - такое же оскорбление", - сказал Фриман.

По его словам, у темнокожих людей были разные титулы в разное время. Поэтому он не понимает, почему в США принято использовать такую терминологию. "Что на самом деле она означает? То, что большинство темнокожих людей в этой части мира - дворняги. И еще вы говорите "Африка" так, будто это страна. Тогда как это такой же континент, как и Европа", - заявил Фриман.

Актер назвал большим скачком вперед то, что сейчас на экранах представлены люди из разных социальных групп, а также различных национальностей и рас. "С точки зрения поколений, думаю, мы движемся вперед большими шагами", - подчеркнул Фриман.