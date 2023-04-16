Назван гонорар Лепса за одно выступление на свадьбе

Издание Super.ru выяснило, что гонорар певца Григория Лепса составляет примерно 6 млн руб. за выступление на свадьбах или другом частном мероприятии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что эта сумма может изменяться в зависимости от нагрузки артиста.

Super.ru подчеркивает, что Лепс подогрел интерес к сумме своего гонорара на дне рождения Владимира Преснякова. Тогда музыкант сказал журналистам, что его выступление на свадьбе стоит недорого: "10 млн руб. - и я у вас. Копите, копите. Собирайте с миру по нитке. Я могу и день рождения. Водки выпью и устрою вам праздник".

Помимо этого, Лепс спровоцировал слухи о романе с Ларисой Долиной, с которой он станцевал медленный танец на том же мероприятии. "У нас с ней интересные отношения, но мы их пока не афишируем", - сказал Лепс.