https://news.day.az/showbiz/1556167.html Ирину Шейк заметили на фестивале Coachella с Леонардо Ди Каприо
Ирину Шейк заметили на фестивале Coachella с Леонардо Ди Каприо
Российская супермодель Ирина Шейк была замечена на вечеринке во время проведения фестиваля Coachella вместе с актером Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Модель и звезда Голливуда присутствовали на мероприятии под названием Levi and Tequila Don Julio's Neon Carnival, куда пришли вечером в субботу, 15 апреля. Покинули они вечеринку уже ранним утром воскресенья, 16 апреля.
В группе знаменитостей, в которой были замечены Ирина Шейк и Леонардо Ди Каприо, была также модель Стелла Максвелл, которую считают давним другом актера.
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