K-pop-группа Blackpink стала хедлайнером фестиваля Coachella

Корейский музыкальный коллектив Blackpink стал хедлайнером фестиваля музыки и искусств Coachella в Калифорнии (США) в 2023 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

K-pop-группа уже выступала на Coachella в 2019 году, став первым коллективом из Кореи, принявшим участие в фестивале. "Мы так, так счастливы вернуться сюда. Это безумие - за четыре года, что мы прошли путь от сцены Sahara Tent до главной сцены. Мы любим тебя, Coachella", - поделилась участница группы Дженни.

Blackpink выступили на фестивале с хитами "Pretty Savage", "BOOMBAYAH", "Lovesick Girls", "Kill This Love" и "How You Like That".