На Бродвее в последний раз показали «Призрака оперы»

В театре "Маджестик" на Бродвее в Нью-Йорке в последний раз показали мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера "Призрак оперы". Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За 35 лет со дня премьеры постановку показали на сцене театра 13 981 раз. Гостями последнего показа стали артисты, исполнившие роли в оригинальной постановке в 1988 году.

Сам Эндрю Ллойд Уэббер в прощальной речи сказал, что посвящает последний показ постановки 43-летнему сыну Николасу, скончавшемуся от рака несколько недель назад.

По словам продюсеров, мюзикл планируют вернуть на сцену, однако сперва ему нужно "отдохнуть".

О закрытии популярного бродвейского мюзикла стало известно в сентябре 2022 года.