Братья Руссо готовы снять нового «Бэтмена» с Джеймсом Ганном

Режиссеры Джо и Энтони Руссо в беседе с Comicbook признались, что не против поработать с Джеймсом Ганном над проектами DC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы любим его до смерти. Нам нравится направление, в котором он собирается изменить этот мир. Вы знаете, что он будет изобретателен в этом", - отметил Энтони Руссо. Братья сообщили, что готовы снять нового "Бэтмена" вместе с Ганном, поскольку Бэтмен и Человек-паук - их любимые персонажи комиксов. Также Руссо отметили, что их нечасто спрашивают о любимых персонажах DC.

Ранее генеральный директор DC Studios Джеймс Ганн заявил, что проект с участием персонажей Marvel и DC может быть выпущен в будущем. "Не ожидайте ничего на этом фронте в ближайшем будущем. До этого еще много лет. Я думаю, что сначала мы должны определить, что мы делаем в DC"", - отметил он.

Режиссер пошутил, что Дракс из "Стражей Галактики" может появиться в одном фильме с Бэтменом. После выхода третьей части "Стражей Галактики" Ганн сосредоточится на развитии проектов в DC Studios.