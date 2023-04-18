Джастину Биберу стало плохо на Coachella

Поп-исполнителю Джастину Биберу стало плохо в VIP-зоне на фестивале музыки и искусств Coachella. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время выступления рэпера The Kid Laroi Бибер закрыл лицо толстовкой и перевесился через ограждения. Супруга, модель Хейли Бибер, гладила его по спине.

В социальных сетях предположили, что у Бибера мог разболеться живот или случиться обострение депрессии.