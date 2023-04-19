Ирину Шейк заподозрили в романе с Леонардо Ди Каприо

Модель Ирину Шейк обсуждает вся светская пресса мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, появились подозрения, что у нее роман с Леонардо Ди Каприо.

В Сеть попали новые совместные фото знаменитостей с музыкального фестиваля в Калифорнии. На снимках Ди Каприо разговаривает с Шейк, а на некоторых кадрах даже гладит Ирину по плечу.

Сами знаменитости слухи о романтических отношениях не комментируют. Но известно, что время в компании друг друга они проводят не впервые.