https://news.day.az/showbiz/1556835.html Ирину Шейк заподозрили в романе с Леонардо Ди Каприо
Ирину Шейк заподозрили в романе с Леонардо Ди Каприо
Модель Ирину Шейк обсуждает вся светская пресса мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, появились подозрения, что у нее роман с Леонардо Ди Каприо.
В Сеть попали новые совместные фото знаменитостей с музыкального фестиваля в Калифорнии. На снимках Ди Каприо разговаривает с Шейк, а на некоторых кадрах даже гладит Ирину по плечу.
Сами знаменитости слухи о романтических отношениях не комментируют. Но известно, что время в компании друг друга они проводят не впервые.
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