В США возобновятся съемки фильма «Раст» с Болдуином

Съемки фильма "Раст" (Rust), которые были прерваны из-за того, что актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс, будут возобновлены на текущей неделе. Об этом сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации телеканала, основную часть съемок планируется возобновить в четверг, 20 апреля, на ранчо Йеллоустоун в американском штате Монтана. Болдуин и режиссер киноленты Джоэл Соуз вернутся на съемочную площадку.