Коллекция книг Эми Уайнхаус выставлена на аукцион

Личная библиотека певицы Эми Уайнхаус выставлена ​​на аукцион Catawiki. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Певица Эми Уайнхаус, ушедшая из жизни в 2011 году в возрасте 27 лет, была большой поклонницей чтения и владела коллекцией из 230 книг, которые будут проданы европейским аукционом Catawiki. Сообщается, что коллекция была тщательно отобрана, "чтобы сохранить контекст и целостность каждого тома". Эксперты оценивают личную библиотеку покойной певицы в сумму от 80 до 90 тысяч евро.

"Ее личная библиотека свидетельствует не только о любви Эми к книгам и литературе, но и о множестве фрагментов ее повседневной жизни, свидетелями которых стали немногие. Многие из книг хранят память о ней: пятна от кофе и чая, следы губной помады, незаконченные тексты песен и личные заметки. Ее библиотека отражает то, какой она была личностью: яростной и страстной", - отметил книжный эксперт Catawiki Марк Харрисон.

Эми Уайнхаус умерла в своем доме в Лондоне в июле 2011 года в возрасте 27 лет. Сейчас идет работа над биографическим фильмом о жизни певицы под названием "Обратно в черное" с актрисой Марисой Абела в роли Эми.