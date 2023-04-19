Коллекция книг Эми Уайнхаус выставлена на аукцион
Личная библиотека певицы Эми Уайнхаус выставлена на аукцион Catawiki. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Певица Эми Уайнхаус, ушедшая из жизни в 2011 году в возрасте 27 лет, была большой поклонницей чтения и владела коллекцией из 230 книг, которые будут проданы европейским аукционом Catawiki. Сообщается, что коллекция была тщательно отобрана, "чтобы сохранить контекст и целостность каждого тома". Эксперты оценивают личную библиотеку покойной певицы в сумму от 80 до 90 тысяч евро.
"Ее личная библиотека свидетельствует не только о любви Эми к книгам и литературе, но и о множестве фрагментов ее повседневной жизни, свидетелями которых стали немногие. Многие из книг хранят память о ней: пятна от кофе и чая, следы губной помады, незаконченные тексты песен и личные заметки. Ее библиотека отражает то, какой она была личностью: яростной и страстной", - отметил книжный эксперт Catawiki Марк Харрисон.
Эми Уайнхаус умерла в своем доме в Лондоне в июле 2011 года в возрасте 27 лет. Сейчас идет работа над биографическим фильмом о жизни певицы под названием "Обратно в черное" с актрисой Марисой Абела в роли Эми.
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