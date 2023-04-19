Анджелина Джоли и Холли Берри встретятся на съемочной площадке

Актрисы Анджелина Джоли и Холли Берри исполнят главные роли и выступят продюсерами грядущего фильма с рабочим названием "Maude v Maude". Об этом сообщает Deadline,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru

Розанна Лян готова выступит режиссером предстоящего шпионского боевика по сценарию Скотта Мосье для студии Warner Bros. Детали сюжета держатся в секрете, однако источник из группы производства проекта описал его как "Бонд против Борна". Джоли и Берри ранее не работали на одной съемочной площадке.