https://news.day.az/showbiz/1556993.html Анджелина Джоли и Холли Берри встретятся на съемочной площадке
Анджелина Джоли и Холли Берри встретятся на съемочной площадке
Актрисы Анджелина Джоли и Холли Берри исполнят главные роли и выступят продюсерами грядущего фильма с рабочим названием "Maude v Maude". Об этом сообщает Deadline,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru
Розанна Лян готова выступит режиссером предстоящего шпионского боевика по сценарию Скотта Мосье для студии Warner Bros. Детали сюжета держатся в секрете, однако источник из группы производства проекта описал его как "Бонд против Борна". Джоли и Берри ранее не работали на одной съемочной площадке.
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