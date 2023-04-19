Disney сократит "тысячи" сотрудников

Американская компания The Walt Disney Co. намерена уволить на следующей неделе "тысячи" сотрудников. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, увольнения затронут в том числе 15% сотрудников подразделения Marvel Entertainment. Часть работников будет уволена уже 24 апреля, отмечает агентство.

Ранее агентство Reuters информировало, что The Walt Disney Co. начала процесс по сокращению 7 тыс. сотрудников. Компания в конце марта уволила председателя Marvel Entertainment Айзека Перлмуттера. Массовое увольнение работников проходит в рамках мер по сокращению расходов на $5,5 млрд.