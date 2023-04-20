Известный актер продал квартиру в США в убыток

Американский актер Тони Шалуб, известный по сериалу "Детектив Монк", избавился от жилья в США. Артист и его жена, актриса Брук Адамс, продали квартиру в центре Нью-Йорка в убыток, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шалуб и Адамс получили за недвижимость 3,4 миллиона долларов. Сумма оказалась на 500 тысяч долларов меньше той, что пара отдала за объект в 2016 году. Изначально жилье было выставлено на продажу за 4,49 миллиона долларов, однако позже цену решили снизить.

Квартира находится на 12-м этаже жилого здания 1930-х годов постройки. Внутри нее две спальни, две ванные, художественная галерея, просторная гостиная и выход на террасу. Площадь жилья составляет 176,5 квадратного метра. Все жильцы здания имеют доступ к спортзалу и детской игровой площадке.