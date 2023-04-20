Началась разработка сериала по франшизе «Сумерки»

Lionsgate Television находится на ранней стадии разработки новой экранизации бестселлеров писательницы Стефани Майер "Сумерки". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К написанию сценария для сериала "Сумерки" привлечена Шинейд Дейли ("Холистическое детективное агентство Дирка Джентли"). Проект пока не находится под контролем стриминговых платформ, сделка будет заключена позже. Также обсуждаются детали сюжета, после чего станет известно, станет ли сериал новым ответвлением или ремейком серии фильмов "Сумерки".

Ожидается, что Майер будет задействована в производстве проекта. Пока нет информации об актерском составе и дате производства.