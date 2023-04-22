Тарантино готовит сюрприз

Режиссер Квентин Тарантино организует секретный показ на Каннском кинофестивале 2023 года. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, пишет The Hollywood Reporter.

По информации издания, автор и почетный гость фестиваля пообещал устроить показ 25 мая и поделиться своими альтернативными взглядами на историю голливудского кино. Какую кинокартину покажет режиссер - неизвестно, однако организаторы пообещали, что у Тарантино будет "рокабилльный вайб".