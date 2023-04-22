Беременная Рианна показала редкое фото подросшего сына

Беременная Рианна опубликовала редкое фото сына в модном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Рианна выложила новое фото ребенка в личном блоге. В кадре он позировал со спины в бомбере и джинсах. Имя мальчика пара по-прежнему держит в тайне.

Рианна объявила о второй беременности во время "Супербоула - 2023", через девять месяцев после первых родов. В мае 2022 года у певицы и ее бойфренда Ракима Майерса, более известного под псевдонимом A$AP Rocky, родился сын.

В апреле стало известно, что Рианна вошла в список Forbes с состоянием $1,4 млрд по сравнению с $1,7 млрд в прошлом году. Она увеличила свой доход после того, как занялась производством нижнего белья и косметики под своим брендом Fenty.