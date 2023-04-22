Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти разводится с мужем

Актриса Шеннен Доэрти рассталась с мужем, фотографом Куртом Исваринко, после 11 лет брака, об этом сообщают People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Развод - это последнее, чего хотела Шеннен. К сожалению, она чувствовала, что у нее не осталось другого выбора", - рассказал журналистам представитель актрисы.

Напомним, что Шеннен Доэрти была замужем несколько раз. В 1993 году она связала себя узами брака с актером Эшли Гамильтоном. Однако их брак распался в апреле 1994 года. В 2002 году звезда "Зачарованных" вышла замуж за игрока в покер Рика Саломона, но рассталась с ним спустя девять месяцев. В 2011 году звезда вышла замуж за Курта Исваринко.

С 2015 года Шеннен Доэрти борется с раком молочной железы. В многочисленных интервью она признавалась, что супруг помог ей пережить онкозаболевание.

"Рак укрепил нас. Теперь мы с Куртом гораздо сильнее ценим друг друга", - объясняла она.