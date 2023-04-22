Бен Аффлек рассказал о Дженнифер Лопес

Актер Бен Аффлек в интервью Дрю Бэрримор рассказал о своей жене - певице и актрисе Дженнифер Лопес. Он заявил, что его супруга ест все, что захочет и при этом сохраняет отличную фигуру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Позволь мне сказать кое-что, что тебя расстроит. Дженнифер просто ест все, что хочет. Она ест печенье, мороженое, все. Она занимается спортом. Я тоже тренируюсь, но почему-то волшебным образом я не выгляжу двадцатилетним с идеальной кожей и всем прочим", - заявил актер.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались в начале "нулевых". Они были помолвлены, но до свадьбы дело не дошло. Весной 2021 года бывшие возлюбленные возобновили отношения. 16 июля 2022 года они поженились в Лас-Вегасе.

До этого оба артиста уже были женаты. С 2005 по 2018 год Бен Аффлек был в браке с актрисой Дженнифер Гарнер. У них трое общих детей: Вайолет (2005 год), Серафина (2009 год) и Самюэль (2012 год).

У Дженнифер Лопес есть двое детей от брака с Марком Этнони - сын Макс и дочь Эмми.