Скарлетт Йоханссон покинула киновселенную Marvel

Скарлетт Йоханссон больше не сыграет роль Черной вдовы в фильмах от Marvel - голливудская актриса приняла решение покинуть киновселенную.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом она сообщила в подкасте The Goop.

"Глава окончена. Я сделала все, что должна была сделать", - заявила знаменитость.

Йоханссон также признала, что играть одного и того же персонажа на протяжении практически десятилетия - это уникальный опыт.

Напомним, что впервые Скарлетт Йоханссон появилась на экранах в роли Черной вдовы в 2010 году. С тех пор актриса сыграла еще в шести фильмах киностудии Marvel. История Наташи Романофф закончилась в 2019 году, когда героиня погибла в фильме "Мстители: Финал". В 2021 она вернулась на телеэкраны в приквеле "Черная вдова", повествующий о событиях задолго до эры Мстителей.

Ранее сообщалось, что известную певицу и актрису Леди Гагу назначили сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству в США. Соответствующее распоряжение отдал американский лидер Джо Байден.