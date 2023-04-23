Каннский кинофестиваль может остаться без света

Профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" опубликовал заявление на телеканале BFM, в котором предупредил Каннский фестиваль и ряд других мероприятий о возможном отключении электричества из-за забастовок работников на фоне пенсионной реформы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В мае делайте, что хотите! Каннский кинофестиваль, Гран-при "Формулы-1" Монако, турнир "Ролан Гаррос", фестиваль в Авиньоне могут пройти в темноте", - сказано в сообщении.

Эксперт Анн Крети подчеркнула, что у профсоюза есть технические средства для отключения электричества.

19 апреля протестующие освистали кортеж президента Франции Эмманюэля Макрона, который приехал с визитом на деревообрабатывающий завод Mathis.Также в знак протеста на производстве отключили электричество.