Дракон из "Малифисенты" сгорел под прицелом объективов в Диснейленде

Инсталляция с драконом из фильма "Малифисента" загорелась на "Острове Тома Сойера" в калифорнийском Диснейленде. Кадры пожара распространились в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным местного телеканала KABC, огонь вспыхнул во время шоу Fantasmic. Во время него всегда используются фейерверки. Однако точная причина возгорания пока не ясна.

Отмечается, что во время пожара людей эвакуировали только с этого участка. Остальной парк работал. Пострадавших нет.