Скарлетт Йоханссон о возможном возвращение к роли Черной вдовы

Американская актриса Скарлетт Йоханссон опровергла возможное возвращение к роли Черной вдовы в фильмах Marvel. Об этом она рассказала на подкасте The Goop, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я закончила. Глава окончена. Я сделала все, что должна была сделать. Кроме того, возвращаться и играть персонажа снова и снова на протяжении десятилетия - это уникальный опыт", - сказала она.