Гвинет Пелтроу покорила поклонников нарядом на вручении премии

Американская актриса Гвинет Пэлтроу посетила церемонию вручения премии The Daily Front Row в Лос-Анджелесе. Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

50-летняя актриса появилась на красной дорожке церемонии в коротком прозрачном топе и струящихся брюках телесного цвета. Звезда дополнила образ жемчужными серьгами-каплями и несколькими бриллиантовыми кольцами.

Премия Daily Front Row Awards вручается самым стильным девушкам Голливуда, а также людям, которые работают над созданием их образов, прежде всего, стилистам и визажистам. В этом году бренд Гвинет Пэлтроу G. Label, входящий в ее бизнес-империю Goop был удостоен звания Powerhouse Brand of the Year.

"Оскароносная актриса превратилась в девушку с плаката мира велнеса, все, к чему прикасается Гвинет Пэлтроу, превращается в золото. И ее модная линия G. Label by goop не является исключением", - объяснили свой выбор члены жюри премии.