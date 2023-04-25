Блейк Лайвли показала фото, снятое до четвертой беременности

Актриса Блейк Лайвли опубликовала новый снимок в Instagram. На фотографии актриса предстала в мини платье, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru. Знаменитость сопроводила фотографию подписью и призналась, что снимок был сделан год назад.

"Поздравляю с годовщиной того дня, когда я хотела опубликовать это фото", - пошутила звезда.

Поклонники звезды оставили многочисленные комментарии под постом.

"Идеальная! Что тогда, что сейчас", "Лучше поздно, чем никогда", "Спасибо за публикацию спустя год", "Замечательная", "Где твоя корона, мамочка?", - написали фолловеры Лайвли.

Блейк Лайвли замужем за актером Райаном Рейнольдсом с 2012 года. Они познакомились на съемках фильма "Зеленый фонарь" в 2010 году. В сентябре 2022 года стало известно о скором пополнении в звездной семье, когда артистка появилась в облегающем наряде на Forbes Power Women's Summit. В феврале 2023 года Блейк Лайвли стала мамой. Всего у нее и актера Райана Рейнольдса четверо детей - и все девочки.