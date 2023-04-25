Звезда "Секретных материалов" возобновила роман со старой пассией

Джиллиан Андерсон и Питер Морган снова встречаются! 54-летняя актриса и 60-летний британский сценарист подтвердили возрождение своих отношений, вместе посетив вечеринку в честь завершения фильма "Корона" в воскресенье, 23 апреля. Джиллиан и Питер, которые встречались четыре года до 2020 года, рука об руку вошли в Музей естественной истории в Лондоне, чтобы отпраздновать окончание съемок 6-го сезона популярного сериала Netflix, созданного Питером. Джиллиан незабываемо появилась в сериале в 4-м сезоне в роли Маргарет Тэтчер, передает Day.Az со ссылкой на Starslife.

Джиллиан и Питер оделись, чтобы произвести впечатление на вечеринке. Джиллиан была одета в длинную черную шубу поверх зеленого платья и черных туфель на каблуке. Питер был одет в традиционный черно-белый костюм с черным галстуком. По данным Daily Mail, к паре присоединились на мероприятии другие звезды из The Crown, в том числе Доминик Уэст, Имельда Стонтон и Джонатан Прайс.

Слухи о возрождении романа Джиллиан и Питера появились в начале февраля, когда их видели держащимися за руки в Лондоне. Две звезды расстались в 2020 году, после чего Питер встречался с режиссером Джемаймой Голдсмит до начала 2021 года. Питер и Джемайма якобы расстались из-за того, как Питер решил изобразить покойную подругу Джемаймы, принцессу Диану, в "Короне".

Джиллиан и Питер начали встречаться в 2016 году, но так и не стали жить вместе. Звезда сериала "Половое воспитание" рассказала о работе вместе со своим бойфрендом в 4 сезоне "Короны" в интервью Harper`s Bazaar в ноябре 2020 года.

"Ради нашего собственного здравомыслия и на самом деле для пользы отношений у нас были очень четкие границы", - объяснила Джиллиан.

Она также рассказала, что пара пообещала друг другу, что Джиллиан не может комментировать сценарий Питера, а Питер не может комментировать игру Джиллиан.

Новости о расставании Джиллиан и Питера появились в декабре 2020 года. Источник сообщил PEOPLE, что звезды решили разойтись после 4-летних отношений, потому что у них обоих "очень напряженные графики". Но спустя почти три года выясняется, что Джиллиан и Питер официально снова вместе.