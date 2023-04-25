Харрисон Форд не появится в сериале Disney об Индиане Джонсе

Актер Харрисон Форд в разговоре с Total Film заявил, что не появится в проектах об Индиане Джонсе после съемок в фильме "Индиана Джонс и колесо судьбы", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это последний фильм в серии, и это последний раз, когда я играю персонажа. Я предполагаю, что это будет последний раз, когда он появляется в фильмах", - отметил артист. Форд также не появится в предстоящем сериале Disney. Актер заявил, что "не будет участвовать в шоу, если оно осуществится".

7 апреля вышел трейлер приключенческого фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы" с Харрисоном Фордом в роли культового авантюриста. Проект выйдет в прокат 30 июня 2023 года. По сюжету к герою Форда приедет его друг Саллах, которого сыграет Джон Рис-Дэвис, и намекнет, что время его захватывающих приключений еще не прошло.

В пятой части фильма есть вступительный эпизод, действие которого будет происходить в годы между "Последним крестовым походом" (1989) и "Королевством хрустального черепа" (2008). В картине снялись Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис, Тоби Джонс, Мадс Миккельсен и др.