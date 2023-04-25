Папарацци засняли беременную Рианну с ее избранником

Певица Рианну и рэпер A$AP Rocky попали в объективы папарацци во время свидания в Нью-Йорке. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Рианна была одета в обтягивающий комплект Alaïa красного цвета, который подчеркнул ее округлившийся живот. Его дополнили босоножки в тон, сумка Gucci, а также украшения Messika - колье Cascade и кольцо Toi&Moi Ritzy из белого золота с бриллиантами.

На Ракиме Майерсе, известном как A$AP Rocky были черная кожаная куртка и голубые джинсы со стразами.

Рианна объявила о второй беременности во время "Супербоула - 2023", через девять месяцев после первых родов. В мае 2022 года исполнительница родила сына.