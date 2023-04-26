Повар Криса Хемсворта рассказал о необычной диете актера

Австралийский актер Крис Хемсворт ел десять раз в день, чтобы подготовиться к съемкам в фильмах "Тор" и "Эвакуация". Как передает Day.Az, о необычном режиме питания звезды "Марвел" рассказал повар Дэн Черчилль в интервью Daily Mail.

По словам звездного повара, который работает с такими знаменитостями, как Блейк Лайвли и Дрю Бэрримор, Хемсворт ежедневно употреблял 4500 килокалорий во время подготовки к очередным ролям в Голливуде. Актер делил свою ежедневную норму калорий на десть приемов пищи по 450 килокалорий, рассказал Черчилль.

Повар добавил, что один из любимых напитков 39-летнего артиста - банановый коктейль с двумя финиками, миндальным молоком и ложкой протеина. Из еды Хемсворт предпочитает стейки, блюда из риса, брокколи и курицы.