Ожидается выпуск сиквела культового фильма

В киностудии Warner Bros. рассказали о планах снять сиквел фильма "Битлджус", вышедшего на экраны в 1988 году, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

По данным издания, съемки продолжения картины начнутся в мае-июне этого года. По некоторым данным, к роли Битлджуса вернется Майкл Китон, а режиссером проекта выступит Тим Бертон. Сообщается, что сейчас студия ведет переговоры со звездой сериала "Уэнсдэй" Дженной Ортегой, которая может сыграть роль дочери Лидии Дитц.

О деталях сюжета готовящегося проекта пока не сообщается.

"Битлджус" - фэнтезийная комедия Тима Бертона, рассказывающая о недавно умерших супругах (их роли исполнили Алек Болдуин и Джина Дэвис), которые вынуждены остаться жить в собственном доме в виде призраков. Между ними и новыми жильцами возникает конфликт. Поэтому супруги обращаются за помощью к призраку по имени Битлджус (Майкл Китон) - тот обещает напугать и прогнать жильцов.

Бертон хотел снять продолжение ленты еще в начале 1990-х - тогда предполагалось, что во второй части Битлджус отправится на Гавайи. Однако эта картина так и не была запущена в производство.

В 2016 году режиссер заявил, что уже написал сценарий к сиквелу.