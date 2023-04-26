В «CinemaPlus» пройдёт показ турецкой комедии «Тройная проблема»

В сети кинотеатров "CinemaPlus" с 27 апреля стартует показ турецкой комедии - "Тройная проблема" (Üçlü pürüz), передает Day.Az.

Режиссёр фильма Ведат Уйар.

В главных ролях Хакан Алтынер, Селим Эрдоган и Дениз Гюндогду

Возрастное ограничение фильма 18+.

Коротко о фильме: Фатих и Эда женятся втайне от своих семей. Пара планирует отправиться в Адану и провести там фальшивую церемонию бракосочетания прежде, чем станет известно, что они поженились. Для этого они просят своего друга Серхата, который на самом деле является сотрудником банка, быть фиктивным брачным агентом, а Хакана и Утку - свидетелями брака. Группа, которая вместе отправилась в Адану, попадает в неожиданное приключение, когда во время поездки у них угоняют машину.

"CinemaPlus" всегда готов радовать вас лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.