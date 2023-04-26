В Warner Bros. назвали нового «Флэша» лучшим супергеройским фильмом

Супергеройский кинофильм по комиксам издательства DC "Флэш" показали на форуме участников американской киноиндустрии CinemaCon. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Закрытый показ прошел для владельцев кинотеатральных сетей. Управляющий медиакорпорации Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав высоко оценил премьеру. "Это лучший супергеройский фильм, что я когда-либо видел", - сказал он, уточнив, что пересмотрел картину три раза.

Совладелец студии DC Studios Питер Сафран, в свою очередь, похвалил актерскую игру Эзры Миллера и режиссерские таланты Энди Мускетти. "Открытием стало, что они хороши в комедии и справляются с экшном, необходимым в таком зрелищном формате", - сказал он.

Эзра Миллер в фильме сыграл Барри Аллена и его альтер-эго Флэша, Майкл Китон и Бен Аффлек предстали в роли разных версий Бэтмена.

Премьера "Флэша" в прокате состоится 16 июня.