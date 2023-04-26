У Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась первая внучка

У голливудских актеров и бывших супругов 68-летнего Брюса Уиллиса и 60-летней Деми Мур родилась первая внучка. Об этом сообщила старшая дочь пары Румер в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Ты чистая магия. Ты больше, чем мы могли мечтать", - написала 34-летняя Румер Уиллис, добавив, что новорожденную, появившуюся на свет 18 апреля, назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис.

Отцом ребенка является музыкант Дерек Ричард Томас из группы Vista Kicks, с которым дочь Брюса Уиллиса состоит в отношениях на протяжении последних нескольких лет.

У звезды фильма "Крепкий орешек" пять дочерей: три были рождены в браке с Деми Мур, который распался в 2000 году, и две - от второй супруги Эмми Хеминг.