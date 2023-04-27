Вышел тизер шестого сезона Черного Зеркала

Netflix представил тизер-трейлер шестого сезона научно-фантастической антологии "Чёрное зеркало". Сериал вернётся на стриминг в июне, передает Day.Az со ссылкой на портал Film.Ru.

Роли в новых сериях исполнили Сальма Хайек, Аарон Пол, Майкл Сера, Джош Хартнетт, Кейт Мара, Рори Калкин, Зази Битц, Бен Барнс и др.

Представители Netflix также отметили, что поклонников ждёт "самый непредсказуемый, не поддающийся классификации, неожиданный сезон" за всю историю "Зеркала".

Проект дебютировал в 2011 году и в разных жанрах и форматах рассказывал о влиянии технологий на повседневную жизнь людей. Последний пятый сезон выходил летом 2019-го.