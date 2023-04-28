Леонардо ДиКаприо и Камилла Морроне постоянно видятся

Леонардо ДиКаприо и его бывшая подруга Камилла Морроне не прекратили общение, поскольку их связывает совместная опека над собакой Салли. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

"Они в отличных отношениях, они постоянно видятся, поскольку делят опеку над своей собакой", - сообщил изданию источник в окружении актера и модели.

Пара взяла двух щенков хаски во время периода самоизоляции в 2020 году. Одну собаку, пса Джека, позже пришлось передать в другой дом, после чего ДиКаприо официально оформил его сестру Салли как свою.

О любви ДиКаприо к собаке рассказывала в 2021 году его партнерша по картине "Не смотрите наверх" Дженнифер Лоуренс. Так, она сообщила журналистам, что в 2020 году одна из хаски упала в ледяное озеро, и актер прыгнул в воду, чтобы ее спасти.

"Но как только он вытолкал из воды одну собаку, туда прыгнула другая", - со смехом говорила Лоуренс.