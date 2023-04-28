Disney представила постеры фильма "Русалочка", вызвавшего критику в сети

Студия Disney опубликовала постеры фильма "Русалочка" режиссера Роба Маршалла. На снимках можно в деталях разглядеть образы главных героев, которых сыграли Холли Бейли, Хавьер Бардем, Мелисса Маккарти и Джона Хауэр-Кинг, передает Day.Az со ссылкой на портал Spletnik.

Конечно, в центре внимания СМИ и широкой общественности оказалась исполнительница главной роли Холли Бейли. Некоторым она нравится, а другие не в восторге от "темнокожей Русалочки". Так, хейтеры в твиттере (заблокирован в РФ) еще несколько лет назад начали использовать хештег #NotMyAriel ("не моя Ариэль") и писать об актрисе неприятные вещи. Сама Холли Бейли заявила, что не обращает внимания на хейт и очень счастлива стать "частью такой красивой истории".

Более позитивно пользователи сети отнеслись к Мелиссе Маккарти в роли Урсулы. Правда, поклонники певицы Лиззо, которую некоторые прочили на эту роль ранее, немного расстроились.

Многим также понравился Хавьер Бардем в роли царя Тритона. Студия Disney показала отца Ариэль правителем с короной и трезубцем в руке.

Романтичным получился постер с принцем Эриком (Джона Хауэр-Кинг), который на фото плывет по морю на корабле. Пользователи сети уже назвали возлюбленного Ариэль главным крашем картины.

Также на постерах появились чайка Скаттл, краб Себастьян и лучший друг Ариэль - рыбка Флаундер. Последнего раскритиковали за то, что он выглядит слишком реалистично и вообще похож на "треску из супа".