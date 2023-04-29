Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» стал самым кассовым фильмом 2023 года

Приключенческий фэнтези-комедийный мультфильм "Братья Супер Марио в кино", основанный на серии видеоигр о сантехниках Марио и Луиджи, заработал $901,2 млн в мировом прокате. $444 млн картине принес домашний североамериканский регион, еще $457,2 млн картина заработала за рубежом, пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Как отмечает издание, преодоление отметки в $1 млрд - лишь вопрос времени, учитывая, что на этой неделе прокат фильма начнется еще в двух странах: Южной Корее и Японии.

На данный момент "Братья Супер Марио в кино" носит статус самого кассового фильма 2023 года - как в мировом, так и в домашнем (американском) прокате, - а также одного из самых успешных мультфильмов последних лет (он уступает прошлогодней картине "Миньоны: Грювитация", взявшей $940,5 млн). Кроме того, "Братья Супер Марио в кино" стали самой прибыльной киноадаптацией видеоигры в истории, обогнав ленты "Варкрафт" ($439 млн) и "Покемон. Детектив Пикачу" ($433.2 млн).