https://news.day.az/showbiz/1559734.html Рианна озвучит Смурфетту в новом мультфильме о «Смурфиках»
Рианна озвучит Смурфетту в новом мультфильме о «Смурфиках»
Поп-певица Рианна приняла участие в создании следующей части франшизы "Смурфы". У проекта пока нет названия, но его выход уже намечен на 14 февраля 2025 года. Основой картины станут персонажи авторства Пейо, а режиссерами выступят Крис Миллер и Мэтт Лендон, передает Day.Az со ссылкой на go.zvuk.com.
Барбадосская дива также выступит продюсером анимационного фильма и запишет саундтрек, сообщает IndieWire.
Певица поделилась необычным опытом создания проекта во время беременности.
Звезда надеется, что роль Смурфетты в будущем "придаст ей крутости" в глазах ее детей.
Грядущий фильм выпустят Paramount Pictures.
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