Рианна озвучит Смурфетту в новом мультфильме о «Смурфиках»

Поп-певица Рианна приняла участие в создании следующей части франшизы "Смурфы". У проекта пока нет названия, но его выход уже намечен на 14 февраля 2025 года. Основой картины станут персонажи авторства Пейо, а режиссерами выступят Крис Миллер и Мэтт Лендон, передает Day.Az со ссылкой на go.zvuk.com.

Барбадосская дива также выступит продюсером анимационного фильма и запишет саундтрек, сообщает IndieWire. Певица поделилась необычным опытом создания проекта во время беременности. Звезда надеется, что роль Смурфетты в будущем "придаст ей крутости" в глазах ее детей. Грядущий фильм выпустят Paramount Pictures.