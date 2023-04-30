Крис Хемсворт и Скарлетт Йоханссон озвучат мультфильм по «Трансформерам»

Звезды киновселенной Marvel Крис Хемсворт и Скарлетт Йоханссон, а также актер сериала "Атланта" Брайан Тайри Генри озвучат главных героев предстоящего научно-фантастического мультфильма "Трансфомеры Один", который станет приквелом кинофраншизы "Трансформеры". Об этом было объявлено в рамках презентации студии Paramount Pictures на конвенте CinemaCon в Лас-Вегасе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Действие мультфильма развернется на планете Кибертрон. Сюжет будет посвящен отношениям автобота Оптимуса Прайма и десептикона Мегатрона (их и озвучат Хемсворт и Генри), которые превратились из товарищей по оружию в заклятых врагов.

Йоханссон подарит голос героине по имени Элита. Также в актерский состав картины вошли Киган-Майкл Кей (Бамблби), Джон Хэмм (Сентинел Прайм) и Лоуренс Фишберн (Альфа Трион).

Режиссером ленты назначен постановщик "Истории игрушек 4" Джош Кули. В числе продюсеров "Трансформеров Один" - Стивен Спилберг и Майкл Бэй.

Премьера мультфильма запланирована на 19 июля 2024 года.