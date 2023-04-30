Меган Маркл подписала контракт с голливудским агентством

Меган Маркл сделала важный шаг. По информации источников Variety, жена принца Гарри подписала контракт с одним из лучших голливудских агентств William Morris Agency, с которым сотрудничают актер Дуэйн Джонсон и теннисистка Серена Уильямс, передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk.

По словам анонимов, Меган не планирует сниматься в фильмах. Она начала сотрудничать с агентством для того, чтобы оно занималось продвижением их с Гарри благотворительного фонда Archewell, а также производством программ и развитием отношений с партнерами.