https://news.day.az/showbiz/1559825.html Меган Маркл подписала контракт с голливудским агентством
Меган Маркл подписала контракт с голливудским агентством
Меган Маркл сделала важный шаг. По информации источников Variety, жена принца Гарри подписала контракт с одним из лучших голливудских агентств William Morris Agency, с которым сотрудничают актер Дуэйн Джонсон и теннисистка Серена Уильямс, передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk.
По словам анонимов, Меган не планирует сниматься в фильмах. Она начала сотрудничать с агентством для того, чтобы оно занималось продвижением их с Гарри благотворительного фонда Archewell, а также производством программ и развитием отношений с партнерами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре