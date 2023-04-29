Соседи Пугачевой и Галкина рассказали о жизни звезд в деревне Грязь

Соседи юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой рассказали изданию Teleprogramma.pro об их образе жизни в деревне Грязь, передает Day.Az.

Одна из местных жительниц рассказала, что, живя в замке, Галкин катался на велосипеде, гулял по окрестностям и ходил на местный пруд.

"И если с Максимом заговоришь, то он не будет от тебя бегать", - добавила женщина.

Она отметила, что детей знаменитостей часто можно было увидеть "в окружении охраны и нянек".

Другая соседка рассказала, что Пугачева и Галкин были знакомы с соседями и "прекрасно знали всех своих". Также звездные соседи поздравляли односельчан с Новым годом. По словам собеседницы издания, уделять внимание соседям было в порядке вещей у звездной семьи, также их дети - Гарри и Лиза - приходили в гости с нянями и охраной и приносили гостинцы.