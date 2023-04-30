Мила Кунис опровергла участие в «Фантастической четверке»

Звезда "Черного лебедя" Мила Кунис заявила, что не имеет никакого отношения к перезагрузке "Фантастической четверки". Ее слова передает ComicBookMovie.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не состою в "Фантастической четверке", но знаю, кто состоит", - сказала актриса.

Она подчеркнула, что слухи о ее участии в проекте появились после того, как актрису заметили на ужине с режиссером фильма Мэттом Шекманом. "Мы пошли пообедать вместе, а на следующий день я каким-то образом оказалась в "Фантастической четверке", - посетовала Кунис.

До этого в сети ходили слухи, что Мила Кунис сыграет в перезагрузке женскую версию Существа или Женщину-невидимку.

Студия Marvel анонсировала перезагрузку "Фантастической четверки" в декабре 2020 года. Ее выход запланирован на 2025 год. Режиссером картины стал Мэтт Шекман ("Ванда/Вижн"), а за сценарий отвечают Джефф Каплан и Йен Спрингер.