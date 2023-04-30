https://news.day.az/showbiz/1560229.html Известная турецкая актриса поделилась кадрами с Гран-при Азербайджана "Формулы 1" - ФОТО - ВИДЕО
Известная турецкая актриса поделилась кадрами с Гран-при Азербайджана "Формулы 1" - ФОТО - ВИДЕО
Известная турецкая актриса Неслихан Атагюль, находящаяся с визитом в Баку, поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
Как передает Day.Az, Атагюль посетила несколько ивентов в рамках спортивного мероприятия, в том числе саму гонку, где болела за участников Гран-при.
Также турецкая актриса сделала ряд фотографий в азербайджанской столице. Вместе с нею в Баку также находится Кадир Догулу - актер и модель.
Представляем вниманию читателей эти кадры.
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