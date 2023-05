Всемирно известному певцу пришлось спеть в суде

Британский певец Эд Ширан сыграл на гитаре и спел в суде при присяжных, чтобы доказать отсутствие плагиата в своей песне Thinking Out Loud.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает CBS News.

На Ширана подали в суд представители авторов песни Марвина Гэя Let's Get It On, которая вышла в 1973 году. Судебное заседание проходило в Нью-Йорке.

"В четверг в полном зале судебных заседаний в Нью-Йорке Эд Ширан взял свою гитару и заиграл мелодию, из-за которой идет спор по вопросу авторских прав... Затем он спел несколько слов главной песни, заставляя улыбнуться некоторых зрителей в судебном зале", - пишет издание.

Позже он рассказал присяжным историю создания своей песни и как он написал мелодию, не зная нотную азбуку. Кроме того, он указал, что не всю песню написал самостоятельно.

Ранее Ширан уже давал показания по этому делу. Там он заявил, что песни, написанные в одной тональности, похожи друг на друга, потому что нот всего 12.

В марте интернет-пользователи сообщили о схожести песен главной фаворитки Евровидения-2023 из Швеции Лорин Tattoo и украинской певицы Мики Ньютон "В плену". Кроме того, ранее вокалистку из Скандинавии уже заподозрили в плагиате композиции Flying Free группы Pont Aeri.