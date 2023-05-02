Отношения Меган Фокс и Machine Gun Kelly снова в кризисе

Буквально недавно мы радовались тому, что Меган Фокс и Machine Gun Kelly помирились. Но рано радовались, на днях инсайдер сообщил, что пара больше не живет вместе, передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

В начале апреля пара отправилась на Гавайи, где насладилась обществом друг друга. Но с тех пор, как они вернулись, отношения заметно остыли, и Меган уже несколько дней не была в доме своего возлюбленного, где он недавно отмечал свое 33-летие без Фокс.

"Меган вообще не была в доме еще до дня рождения музыканта. Она не пошла и на его вечеринку, которая закончилась приездом полиции. У них снова перерыв", - рассказал инсайдер The Sun

"Сейчас он ведет себя как одинокий мужчина, в доме постоянно люди, разные девушки. Когда у них с Меган хорошие отношения, то он никого не приглашает", - заверил инсайдер.

Как мы писали ранее, в феврале все только и обсуждали Меган Фокс и Machine Gun Kelly. В Сети стали ходить слухи, что влюбленные переживают сложный период в отношениях. К тому же масло в огонь подлили фотографии, на которых пара выходит из консультационного центра по вопросам брака в Калифорнии.